F1 | Toto Wolff sconfortato | “Mercedes prende 1 secondo al giro dalla Red Bull? È la verità”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Lewis Hamilton ha detto che prendiamo unRed? È la”.non usa giri di parole per descrivere il momento in casa. Il team principal austriaco non indora la pillola riguardo la nuova W14, una vettura che doveva segnare una linea di demarcazione netta rispetto all’edizione precedente del 2022 ma che, come si è visto nella giornata di ieri, ha ampiamente deluso i due piloti.prova a dare una spiegazione al momento non semplice delle Frecce Nere: “La macchina è difficile da guidare, come quella dell’anno scorso – spiega ai microfoni di Sky Sport – Anzi, sembra che il concetto della W14 non sia dove ci aspettavamo. Vediamo come andrà ora in qualifica, ma non siamo contenti”. Dove può ...

... considerando come le PL2 fossero l'unica occasione per provare gara e qualifica in condizioni 'reali', e che, Chris Horner e ora anche Laurent Mekies hanno messo l'Aston Martin tra le ...La stabilità in pista e il passo mostrato oggi dalla Aston Martin sembrano confermare quanto dicevaimmediatamente dopo i test, ovverosia che la Mercedes è adesso la quarta forza del ...Mercedes, un venerdì in ombra in Bahrain Se le prime prove libere del Mondiale dovevano dare una risposta alla Mercedes, il responso non sarà piaciuto a. La macchina sembra soffrire gli stessi problemi di trazione riscontrati nei test e non appare prestazionale sul giro secco, con Lewis Hamilton che accusa sei decimi di ritardo dal miglior ...

"Lewis Hamilton ha detto che prendiamo un secondo dalla Red Bull È la verità". Toto Wolff non usa giri di parole per descrivere il momento in casa Mercedes. Il team principal austriaco non indora la ...