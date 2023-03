F1 su TV8 oggi, GP Bahrain 2023: orario in chiaro, programma, diretta e differita qualifiche (Di sabato 4 marzo 2023) oggi, sabato 4 marzo, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di F1. Il format seguito sarà quello canonico. La sessione comincerà alle ore 16.00 italiane con la Q1, della durata di 18 minuti, al termine della quale verranno eliminati i cinque piloti più lenti. Il processo sarà reiterato nel Q2, lungo 15 minuti, affinchè solo i dieci uomini più rapidi si giochino la pole position nei 12 minuti di fuoco del Q3. LA diretta LIVE DELLE FP3 E qualifiche DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Nel 2022 la pole position fu appannaggio della Ferrari di Charles Leclerc, che precedette di 123 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 129 millesimi l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Fu la decima pole position della carriera del pilota monegasco, la seconda in Bahrain dopo quella ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023), sabato 4 marzo, si disputeranno ledel Gran Premio deldi F1. Il format seguito sarà quello canonico. La sessione comincerà alle ore 16.00 italiane con la Q1, della durata di 18 minuti, al termine della quale verranno eliminati i cinque piloti più lenti. Il processo sarà reiterato nel Q2, lungo 15 minuti, affinchè solo i dieci uomini più rapidi si giochino la pole position nei 12 minuti di fuoco del Q3. LALIVE DELLE FP3 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Nel 2022 la pole position fu appannaggio della Ferrari di Charles Leclerc, che precedette di 123 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 129 millesimi l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Fu la decima pole position della carriera del pilota monegasco, la seconda indopo quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1 su TV8 oggi, GP Bahrain 2023: orario in chiaro, programma, diretta e differita qualifiche - - infoitsport : F1 oggi, GP Bahrain 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 - infoitsport : Qualifiche F1 GP Bahrain oggi, orari TV8 e Sky - zazoomblog : Superbike oggi GP Indonesia 2023: orari superpole e gara-1 programma tv streaming TV8 e Sky - #Superbike #Indonesia… - infoitsport : Sbk Indonesia 2023 oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8) -