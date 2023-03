F1, Sergio Perez: “Prima fila tutta Red Bull? Un risultato speciale. Domani confidiamo sul nostro passo gara” (Di sabato 4 marzo 2023) Sorride, e ne ha ben donde, Sergio Perez, dopo aver concluso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Sakhir abbiamo vissuto tre manche letteralmente entusiasmanti, decise per questioni di millesimi, con un livellamento di prestazioni come non si vedeva da anni nella massima categoria del motorsport. La pole position è andata al suo compagno di scuderia, il campione del mondo Max Verstappen in 1:29.708, ma il messicano si è fermato a soli 138 millesimi di distacco, mettendosi anche alle spalle il duo di ferraristi, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quarto. Una ennesima dimostrazione di forza per il team di Milton Keynes che mette in fila tutti i rivali anche al sabato, una novità. Nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Sorride, e ne ha ben donde,, dopo aver concluso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Sakhir abbiamo vissuto tre manche letteralmente entusiasmanti, decise per questioni di millesimi, con un livellamento di prestazioni come non si vedeva da anni nella massima categoria del motorsport. La pole position è andata al suo compagno di scuderia, il campione del mondo Max Verstappen in 1:29.708, ma il messicano si è fermato a soli 138 millesimi di distacco, mettendosi anche alle spalle il duo di ferraristi, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quarto. Una ennesima dimostrazione di forza per il team di Milton Keynes che mette intutti i rivali anche al sabato, una novità. Nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : A Sakhir Max #Verstappen ha conquistato la pole position davanti a Sergio Perez. Tutta la prima fila parla #RedBull… - RSIsport : ??È di Max Verstappen la prima pole dell'anno. Domani, nel GP del Bahrain, il duplice campione del mondo in carica s… - gponedotcom : Il dominio tanto atteso in Bahrain non c'è stato, ma sia Max che Sergio sono stati velocissimi. Leclerc scatta terz… - OA_Sport : #F1, Sergio #Perez: “Prima fila tutta Red Bull? Un risultato speciale. Domani confidiamo sul nostro passo gara”… - daje_a : RT @automotorinews: ??? #F1, POLE POSITION di Max #Verstappen davanti a Sergio #Perez e Charles #Leclerc. 4° Carlos #Sainz Ottimo 5° Ferna… -