F1, perché Charles Leclerc non ha fatto l'ultimo tentativo in qualifica? La spiegazione (Di sabato 4 marzo 2023) Rinunciare ad una prima fila sicura (con qualche chance di pole position) oggi per avere un vantaggio strategico con le gomme domani in gara. È questo il ragionamento elaborato dal muretto box Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2023, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Facciamo però un passo indietro per capire il momento in cui è stata presa questa decisione, ovvero dopo il primo tentativo di time-attack da parte di Ferrari e Red Bull in Q3. In quella fase, a pochi minuti dallo scadere della sessione, Max Verstappen era in pole position provvisoria con 103 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc e 234 su Sergio Perez, mentre Carlos Sainz, Fernando Alonso ed i piloti Mercedes erano più staccati e virtualmente fuori dalla lotta per la prima fila in griglia.

