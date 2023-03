F1 | orario gara 5 marzo | programma GP Bahrain | tv | streaming | guida Sky e TV8

(Di sabato 4 marzo 2023) Domani, domenica 5(ore 16.00 italiane), il circuito di Sakhir ospiterà il Gran Premio del2023 valevole come primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riparte la caccia alla Red Bull e a Max Verstappen, favorito d’obbligo per il titolo dopo aver vinto gli ultimi due campionati, con Ferrari e Mercedes sfidanti principali ed un possibile outsider di lusso. Aston Martin, reduce da un negativo settimo posto nel Mondiale costruttori 2022, ha effettuato un salto di qualità clamoroso nell’inverno e potrebbe addirittura inserirsi almeno inizialmente nella battaglia al vertice tra i top team con un Fernando Alonso motivatissimo e ancora in grande forma a 41 anni suonati, in attesa del completo recupero dall’infortunio al polso di Lance Stroll. La Scuderia di Maranello, capitanata nel 2023 dal nuovo team principal Frederic Vasseur, punta ...

IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv - Lasarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport, e in streaming su Rai Play, eurosport.it e Discovery+.... gli appuntamenti sono tutti fissati a unpiù che accettabile. Si parte venerdì alle 12:30 ...domenica 5 marzo alle ore 16:00 . Dove vedere in TV il GP del Bahrain 2023 . I canali dedicati ...Le tre semifinali sono in programma alle ore 16.45, 16.52 e 16.59 , ma per scoprire l'... SEGUI IL LIVE DELLE GARE PROGRAMMA EUROPEI INDOOR 2023: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN, GIORNO PER ...

Ricomincia la stagione 2023 e, con essa, i viaggi del nostro inviato Paolo Ciccarone. Ecco come è stato tornare in Bahrain per il GP del 2023 ...