F1, oggi Gp Bahrain: dove vederlo in diretta tv e in streaming (Di sabato 4 marzo 2023) La stagione di F1 inizia finalmente domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain. La prima delle 23 gare stagionali si disputerà sul tracciato di Sakhir. Grande attesa per conoscere le forze in campo con Max Verstappen e la Red Bull che si...

Leclerc tranquillizza dopo aver rinunciato all'ultimo tentativo in qualifica: 'Nessun problema' ... '' Secondo me la macchina oggi in qualifica aveva il potenziale per fare la pole con il secondo tentativo, poi se la facevo o no questa è un'altra storia ''. 

Ferrari, Sainz: "Mi aspettavo di più" Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto le qualifiche in Bahrain: "Dopo i test speravo di più, ma dopo la giornata di ieri oggi mi stavo ancora riprendendo. Oggi è stato un po' meglio, ma mi aspettavo di più". "Per la gara la differenza sarà il degrado, ... Sainz: 'Dopo i test mi aspettavo di più' ...anche GP Bahrain F1 GP Barhain: le foto delle qualifiche Il degrado sarà la chiave "Dopo i test speravamo di fare meglio sinceramente - ha esordito Sainz - , ma dopo un venerdì così difficile oggi ...

Formula 1, Verstappen in pole nella griglia di partenza del GP Bahrain: risultati e tempi delle qualifiche 
F1 - Gp Bahrain 2023 Analisi on board qualifiche Sono contento di essere in pole, è positivo per tutto il team essere davanti dopo l'anno scorso. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la conquista della pole nel Gp del Bahrain. 

F1 Gp Bahrain 2023, pole Verstappen e Ferrari in seconda fila Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo nelle ...