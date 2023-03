F1 oggi, GP Bahrain 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 4 marzo 2023) oggi, sabato 4 marzo, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il weekend del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione. LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E qualifiche DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 La Ferrari è chiamata a una prestazione convincente, ma per quanto si è potuto vedere nella prima giornata, sarà difficile vederla in lizza per la p.1. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz paiono non avere lo spunto necessario per essere davanti a tutti. Vedremo se i tecnici del Cavallino Rampante, lavorando in nottata, sapranno trovare quel qualcosa di più dalla SF-23. P.1 che potrebbe vedere, a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023), sabato 4 marzo, FP3 ecaratterizzeranno il weekend del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione. LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 La Ferrari è chiamata a una prestazione convincente, ma per quanto si è potuto vedere nella prima giornata, sarà difficile vederla in lizza per la p.1. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz paiono non avere lo spunto necessario per essere davanti a tutti. Vedremo se i tecnici del Cavallino Rampante, lavorando in nottata, sapranno trovare quel qualcosa di più dalla SF-23. P.1 che potrebbe vedere, a ...

