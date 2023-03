F1, Norris e Sargeant 15mi a pari tempo: perché è passato il pilota della McLaren – VIDEO (Di sabato 4 marzo 2023) Finalmente è cominciato il Mondiale di Formula 1 2023 e le prime qualifiche stagionali, quelle del GP del Bahrain, hanno visto primeggiare Max Verstappen: il due volte campione del mondo si è confermato l’uomo da battere anche in questa stagione insieme al compagno di scuderia Sergio Perez. Discrete indicazioni arrivate anche per la Ferrari che si è piazzata in seconda fila con la terza posizione di Charles Leclerc e la quarta di Carlos Sainz, candidandosi come seconda forza di questa stagione. Vedremo come andrà il Cavallino Rampante in gara. In una qualifica davvero intensa c’è stata una situazione davvero particolare in Q1: Lando Norris e Logan Sargeant hanno fatto registrare lo stesso tempo in quindicesima posizione e a passare in Q2 è stato il pilota della McLaren. Una rarità che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Finalmente è cominciato il Mondiale di Formula 1 2023 e le prime qualifiche stagionali, quelle del GP del Bahrain, hanno visto primeggiare Max Verstappen: il due volte campione del mondo si è confermato l’uomo da battere anche in questa stagione insieme al compagno di scuderia Sergio Perez. Discrete indicazioni arrivate anche per la Ferrari che si è piazzata in seconda fila con la terza posizione di Charles Leclerc e la quarta di Carlos Sainz, candidandosi come seconda forza di questa stagione. Vedremo come andrà il Cavallino Rampante in gara. In una qualifica davvero intensa c’è stata una situazione davvero particolare in Q1: Landoe Loganhanno fatto registrare lo stessoin quindicesima posizione e a passare in Q2 è stato il. Una rarità che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo_Mol : Sargeant eliminato ma fa lo stesso tempo di Norris, bel debutto comunque per l’americano ????#BahrainGP - AlexCrisetti : Clamorosa la parità totale dei tempi di Sargeant e Norris #F1 #BahrainGP - DanieleFassina : RT @P300it: Esclusi dal Q1 Sargeant (con lo stesso tempo di Norris, ma ottenuto dopo), Gasly, Magnussen, Piastri e De Vries. Hulkenberg si… - Val_official_ : Stesso tempo tra #Norris e #Sargeant ???? L’inglese entra in Q2 essendo stato il primo tra i due a compiere il giro.… - giulia_opr : Sargeant che non butta fuori in q1 Norris. Altro motivo per non sopportarlo -