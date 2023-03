F1, Nico Hulkenberg: “Q3 non ideale, ma è andata abbastanza bene. Il vero banco di prova sarà domani” (Di sabato 4 marzo 2023) Nico Hulkenberg si conferma estremamente solido e centra una preziosa decima piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2023, al rientro da pilota a tempo pieno nel Mondiale di Formula Uno dopo oltre tre anni. Il tedesco della Haas ha raggiunto il Q3 salendo di colpi giro dopo giro e firmando addirittura l’ottavo tempo in Q2, per poi non riuscire a trovare un time-attack pulito nell’ultima fase della sessione. “Il Q3 non è stato ideale sfortunatamente. Questo però non ha rovinato la mia giornata. Penso che sia andata abbastanza bene, ero contento dei miei giri”, ha dichiarato il 35enne teutoNico sul sito ufficiale del team statunitense al termine di un sabato complessivamente positivo ed incoraggiante per il prosieguo del campionato 2023. Sulle prospettive ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si conferma estremamente solido e centra una preziosa decima piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2023, al rientro da pilota a tempo pieno nel Mondiale di Formula Uno dopo oltre tre anni. Il tedesco della Haas ha raggiunto il Q3 salendo di colpi giro dopo giro e firmando addirittura l’ottavo tempo in Q2, per poi non riuscire a trovare un time-attack pulito nell’ultima fase della sessione. “Il Q3 non è statosfortunatamente. Questo però non ha rovinato la mia giornata. Penso che sia, ero contento dei miei giri”, ha dichiarato il 35enne teutosul sito ufficiale del team statunitense al termine di un sabato complessivamente positivo ed incoraggiante per il prosieguo del campionato 2023. Sulle prospettive ...

