F1 | modificato il regolamento sulla pit-exit dopo il caso-Montecarlo 2022

(Di sabato 4 marzo 2023) Prende il via ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2023 e, tra le novità di, si segnala quella a livello di uscita della pit-lane. Oppure, per essere più precisi, la pit-. Come vi ricorderete, il Gran Premio di Monaco della scorsa stagione rappresentò il cosiddetto “casus belli” per questo argomento, con le Red Bull di Sergio Perez (poi vincitore) e Max Verstappen che avevamo oltrepassato la linea bianca in uscita dal pit-stop, suscitando le inevitabili polemiche della Ferrari. I commissari della gara disentenziarono che i due piloti non erano passibili di penalità perchè non avevano “oltrepassato del tutto la linea”. Una interpretazione che, per usare un pallido eufemismo, non è piaciuta agli addetti ai lavori ed è stata ridiscussa nel corso dell’inverno. La FIA, per questo motivo, come spiega ...