F1, Max Verstappen in pole a Sakhir: riviviamo il giro decisivo – VIDEO (Di sabato 4 marzo 2023) La Formula 1 è ripartita così come l’avevamo lasciata: Max Verstappen ha registrato il giro più veloce nella prima qualifica stagionale, ristabilendo inequivocabilmente le gerarchie. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1’29?708, conquistando la 21a pole position della carriera. La Red Bull è stata dominante, visto il secondo posto di Sergio Perez a un decimo e mezzo dal compagno di scuderia. Discreto il rendimento della Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato terzo e ha deciso di non fare l’ultimo tentativo per risparmiare un treno di gomme, quarto invece Carlos Sainz. Fernando Alonso in cuor suo cullava il sogno di arrivare a fare addirittura la pole, ma è comunque quinto con la sua sorprendente Aston Martin. La Mercedes non ha ancora convinto: sesta e settima posizione per George Russell e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) La Formula 1 è ripartita così come l’avevamo lasciata: Maxha registrato ilpiù veloce nella prima qualifica stagionale, ristabilendo inequivocabilmente le gerarchie. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1’29?708, conquistando la 21aposition della carriera. La Red Bull è stata dominante, visto il secondo posto di Sergio Perez a un decimo e mezzo dal compagno di scuderia. Discreto il rendimento della Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato terzo e ha deciso di non fare l’ultimo tentativo per risparmiare un treno di gomme, quarto invece Carlos Sainz. Fernando Alonso in cuor suo cullava il sogno di arrivare a fare addirittura la, ma è comunque quinto con la sua sorprendente Aston Martin. La Mercedes non ha ancora convinto: sesta e settima posizione per George Russell e ...

