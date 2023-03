F1, Lewis Hamilton: “Mi aspettavo peggio, positivo essere in top 10” (Di sabato 4 marzo 2023) La Mercedes non è partita al meglio in questo Mondiale di Formula 1 2023. Nelle qualifiche del GP del Bahrain, le Frecce d’Argento si sono piazzate in sesta e settima posizione, a sei decimi dalla Red Bull e dietro anche alla Ferrari e alla Aston Martin di Fernando Alonso. Lewis Hamilton, piazzatosi settimo a 676 millesimi da Verstappen, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Forse mi aspettavo andasse ancora peggio di così, non c’è nulla di strano in questa prestazione. Non siamo in lotta per la vittoria, ma non siamo neanche tra gli ultimi. Siamo comunque in top 10 e questo è positivo”. Il sette volte campione del mondo ha parlato anche del passo gara della Mercedes: “Nei test non abbiamo avuto un buon passo gara, sembra che avessimo perso il passo gara messo in mostra lo scorso ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) La Mercedes non è partita al meglio in questo Mondiale di Formula 1 2023. Nelle qualifiche del GP del Bahrain, le Frecce d’Argento si sono piazzate in sesta e settima posizione, a sei decimi dalla Red Bull e dietro anche alla Ferrari e alla Aston Martin di Fernando Alonso., piazzatosi settimo a 676 millesimi da Verstappen, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Forse miandasse ancoradi così, non c’è nulla di strano in questa prestazione. Non siamo in lotta per la vittoria, ma non siamo neanche tra gli ultimi. Siamo comunque in top 10 e questo è”. Il sette volte campione del mondo ha parlato anche del passo gara della Mercedes: “Nei test non abbiamo avuto un buon passo gara, sembra che avessimo perso il passo gara messo in mostra lo scorso ...

