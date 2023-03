F1 | la Ferrari ha volutamente rinunciato alla pole? La spiegazione di Davide Valsecchi – VIDEO

(Di sabato 4 marzo 2023) Sta facendo discutere tifosi, appassionati e addetti ai lavori la scelta delladi rinunciare all’ultimo time-attack delle qualifiche odierne a Sakhir con Charles Leclerc per risparmiare un treno di gomme morbide nuove in vista del Gran Premio del Bahrain 2023 di domani, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa, 2° dopo il primo tentativo di giro veloce in Q3 alle spalle di Max Verstappen per un decimo, è stato poi scavalcato dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dovrà così scattare dterza casella in griglia subito davanti al compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz, 4° dopo aver faticato molto durante le prove libere. Di seguito ildel commento disulla strategiacon Charles Leclerc ...

... nuovo team principal della, che con la nomina ha anche ricevuto la pesante eredità della ... ma sembra proprio che il team di Vasseur abbiacercato di spremere la vettura al ...nascosta e ancora da scoprire Nei test in Bahrain il Cavallino non haoccultato la propria competitività, non più degli avversari almeno, ma per il lavoro svolto rimane ancora ...La seconda è che, probabilmente per mantenere costanti alcune variabili, continua a girare ... magari esacerbatiper riuscire a trovare soluzioni efficaci per le piste meno ...

Sta facendo discutere tifosi, appassionati e addetti ai lavori la scelta della Ferrari di rinunciare all'ultimo time-attack delle qualifiche odierne a Sakhir con Charles Leclerc per risparmiare un treno di gomme morbide nuove in vista del Gran Premio del Bahrain 2023 di domani, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.