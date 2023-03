F1 Gp Bahrain, Verstappen con Red Bull conquista prima pole Mondiale 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo nelle ultime 2 stagioni, centra la 21esima pole della carriera con un giro in 1’29”708. Domani, sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’29”846). In seconda fila le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’30”000) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’30”154) che scatteranno in terza e quarta posizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Maxlaposition del Gp del, primo appuntamento deldi Formula 1. Il pilota olandese della Red, campione del mondo nelle ultime 2 stagioni, centra la 21esimadella carriera con un giro in 1’29”708. Domani, sarà affiancato infila dal compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’29”846). In seconda fila le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’30”000) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’30”154) che scatteranno in terza e quarta posizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

