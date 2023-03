F1 Gp Bahrain | qualifiche | pole di Verstappen Poi Perez e Leclerc La griglia di partenza - Sport - Formula1

(Di sabato 4 marzo 2023) Al via il Mondiale. Alonso su Aston Martin domina le libere, ma lesono delle due Red Bull. Terza la Ferrari del monegasco, che partirà in seconda fila con il compagno Sainz. 'Più vicini di ...

Va a Verstappen su Red Bull la pole position del Gp deldi F1. Seconda l'altra Red Bull di Perez, poi, in seconda fila, le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Guarda il video con gli highlights delle ...... si chiama SF - 23 e parteciperà al prossimo Mondiale di F1 al via il 5 marzo inLa nuova Ferrari è stata presentata con una cerimonia a Fiorano, alla presenza dei tifosi. Prima sono state ...Al via il Mondiale. Alonso su Aston Martin domina le libere, ma lesono delle due Red Bull. Terza la Ferrari del monegasco, che partirà in seconda fila con il compagno Sainz. 'Più vicini di quanto ...

Sono contento di essere in pole, è positivo per tutto il team essere davanti dopo l’anno scorso. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la conquista della pole nel Gp del Bahrain. Max Versta ...GP Bahrain, Sergio Perez ottiene la 2° posizione al termine della qualifiche, e la prima fila tutta Red Bull, accanto a Max Verstappen ...