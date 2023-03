F1, Gp Bahrain: partono le prime qualifiche e la Ferrari di Leclerc già perde dei pezzi (Di sabato 4 marzo 2023) Non poteva cominciare peggio la stagione di Formula 1 della Ferrari. Quando le prime qualifiche dell’anno sul circuito di Sakhir erano cominciate da una manciata di minuti, la monoposto di Charles Leclerc ha perso dei pezzi lungo il tracciato. La sessione di Q1 è stata interrotta con bandiera rossa, per poi riprendere dopo la pulizia dell’asfalto dai detriti. Leclerc ha perso un pezzo dal retrotreno e poi un altro dall’ala anteriore alla prima curva. Fortunamente, gli ingegneri della scuderia di Maranello sono riusciti durante la sospensione a riparare i danni e il monegasco è potuto tornare subito un pista, realizzando il terzo tempo provvisorio del Q1. Il Gp del Bahrain quindi non appare pregiudicato, ma l’inizio è stato da incubo. Articolo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Non poteva cominciare peggio la stagione di Formula 1 della. Quando ledell’anno sul circuito di Sakhir erano cominciate da una manciata di minuti, la monoposto di Charlesha perso deilungo il tracciato. La sessione di Q1 è stata interrotta con bandiera rossa, per poi riprendere dopo la pulizia dell’asfalto dai detriti.ha perso un pezzo dal retrotreno e poi un altro dall’ala anteriore alla prima curva. Fortunamente, gli ingegneri della scuderia di Maranello sono riusciti durante la sospensione a riparare i danni e il monegasco è potuto tornare subito un pista, realizzando il terzo tempo provvisorio del Q1. Il Gp delquindi non appare pregiudicato, ma l’inizio è stato da incubo. Articolo in ...

