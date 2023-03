F1, Gp Bahrain: gli orari – Quando e dove vedere qualifiche e gara in tv (Sky, Now e Tv8) (Di sabato 4 marzo 2023) Riparte la Formula 1 con il Gp di Bahrain. Il campione in carica Max Verstappen è a caccia del terzo titolo consecutivo e i bookmaker lo danno favorito per la gara di questo fine settimana. La stagione 2023 di Formula 1 prende il via dopo l’unico test andato in scena sempre a Sakhir, dove la Red Bull si è candidata nuovamente al ruolo di dominatrice della stagione. Mentre, Charles Leclerc, qui vincitore lo scorso anno, andrà subito in cerca del colpo a sorpresa: la Ferrari spera di poter sorprendere e sogna il titolo. orari e Tv – Al via la stagione 2023 della Formula 1: il primo appuntamento è sabato 4 marzo alle ore 12.30, con la terza prova libera. Domenica la gara è in programma dalle ore 16.00. Questi gli orari per quanto riguarda gli abbonati a Sky Sport, che manderà in onda il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Riparte la Formula 1 con il Gp di. Il campione in carica Max Verstappen è a caccia del terzo titolo consecutivo e i bookmaker lo danno favorito per ladi questo fine settimana. La stagione 2023 di Formula 1 prende il via dopo l’unico test andato in scena sempre a Sakhir,la Red Bull si è candidata nuovamente al ruolo di dominatrice della stagione. Mentre, Charles Leclerc, qui vincitore lo scorso anno, andrà subito in cerca del colpo a sorpresa: la Ferrari spera di poter sorprendere e sogna il titolo.e Tv – Al via la stagione 2023 della Formula 1: il primo appuntamento è sabato 4 marzo alle ore 12.30, con la terza prova libera. Domenica laè in programma dalle ore 16.00. Questi gliper quanto riguarda gli abbonati a Sky Sport, che manderà in onda il ...

