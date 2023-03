F1 GP Bahrain 2023 | Stroll | “Non posso che essere contento per il risultato”

(Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’ottavo posto raggiunto nelle qualifiche del Gran Premio di F1 del, il pilota canadese dell’Aston Martin Lanceha così parlato: “Sono moltoper ildi oggi, a dimostrazione della crescita che abbiamo avuto come team durante l’inverno e che gli sforzi fatti danno i loro frutti. Partendo ottavofare una bella gara e portare a casa qualche punto“. E ancora: “Ho approfittato delle prove libere per apprendere quanto più possibile sulla nuova vettura, testarne la velocità e trovare il ritmo giusto da sfruttare poi nelle qualifiche. Noncheper ilche ho raggiunto, a due settimane dal mio infortunio. Non vedo l’ora di poter gareggiare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ?… - FUnoAT : Gp Bahrain 2023/Analisi telemetrica: Ferrari buona trazione, Red Bull domina sul grip laterale #F1 #GPBahrein… - Formula1WM : Tramite i propri canali ufficiali, la FIA ha reso nota la #griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, tappa i… - P300it : F1 | GP Bahrain 2023, Qualifiche, Alonso: “L’anno scorso eravamo fuori dalla Q1, ora ci troviamo in quinta posizion… -

'Senza dubbio un sabato molto positivo per noi'. Con queste parole il team principal della Red Bull, Christian Horner , è intervenuto dopo le qualifiche del GP delcon Verstappen e Perez in prima e seconda posizione. 'Sia Max che Checo hanno saputo migliorare le rispettive prestazioni fino al tentativo finale della Q3, monopolizzando la prima fila, ...La griglia di partenza del F1 GP delvede in testa le due Red Bull di Verstappen e Perez, seguite in seconda fila dalle due Ferrari di Leclerc e Sainz. Quinto Alonso che su Aston Martin è riuscito a mettersi davanti alle due ...Poli opposti La prima qualifica delsi è conclusa con stati d'animo diametralmente opposti all'interno del box Alpine. Alla gioia di Esteban Ocon , capace di trascinare in top - 10 la sua A523 a dispetto del grande equilibrio al ...

Formula 1, GP Bahrain: Verstappen in pole a Sakhir, 3° Leclerc e 4° Sainz Sky Sport

Podio alla portata Alonso spiega che in caso di colpi di scena nel GP del Bahrain, si faranno trovare sicuramente pronti ...E alla fine Red Bull-Honda fu. Max Verstappen ha conquistato la prima pole del 2023, la 21esima in carriera, battendo un combattivo Sergio Perez. I due piloti Red Bull sono stati gli unici a scendere.