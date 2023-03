F1, GP Bahrain 2023: Red Bull favorita per la pole position, ma le Ferrari e Alonso possono sognare la prima fila (Di sabato 4 marzo 2023) Ormai ci siamo. Dopo una lunga pausa invernale l’attesa è ormai finita e quest’oggi a Sakhir andrà in scena la prima qualifica del Mondiale 2023 di Formula Uno. A questo punto ci si chiede chi conquisterà la pole position per il Gran Premio del Bahrain, valevole come appuntamento inaugurale del nuovo campionato. Le prove libere del venerdì hanno fornito delle indicazioni importanti ma ancora non definitive, in attesa di vedere tutte le power-unit spremute al massimo a partire dal Q1 odierno. Red Bull è favorita per la pole position, con Max Verstappen (a suo agio con la RB19 solo nella seconda metà della FP2) e Sergio Perez molto più vicini del previsto tra di loro nei time-attack, ma il Drink Team non sembra così inattaccabile almeno ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Ormai ci siamo. Dopo una lunga pausa invernale l’attesa è ormai finita e quest’oggi a Sakhir andrà in scena laqualifica del Mondialedi Formula Uno. A questo punto ci si chiede chi conquisterà laper il Gran Premio del, valevole come appuntamento inaugurale del nuovo campionato. Le prove libere del venerdì hanno fornito delle indicazioni importanti ma ancora non definitive, in attesa di vedere tutte le power-unit spremute al massimo a partire dal Q1 odierno. Redper la, con Max Verstappen (a suo agio con la RB19 solo nella seconda metà della FP2) e Sergio Perez molto più vicini del previsto tra di loro nei time-attack, ma il Drink Team non sembra così inattaccabile almeno ...

