F1 Gp Bahrain 2023 | pole Verstappen e Ferrari in seconda fila

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo nelle ultime 2 stagioni, centra la 21esima pole della carriera con un giro in 1'29"708. Domani, sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'29"846). In seconda fila le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'30"000) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'30"154) che scatteranno in terza e quarta posizione. In quinta posizione la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (1'30''336), che apre la terza fila completata dalla Mercedes dell'inglese George Russell (1'30''340). In settima posizione ...

