F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo adottato una strategia per la gara, il Mondiale non finisce domani” (Di sabato 4 marzo 2023) Un’impronta molto chiara. Frederic Vasseur si è fatto sentire in fatto di scelte nella gestione delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari ha palesato nel corso del weekend problemi di degrado con le gomme e, di conseguenza, si è deciso di sacrificare un po’ le qualifiche. Charles Leclerc, in lizza per la pole-position, ha abortito l’ultimo tentativo a sua disposizione nella Q3 per conservare un treno di gomme soft nuovo e poter quindi iniziare la gara con questo piccolo vantaggio. Scatterà dalla terza casella Charles, preceduto dalla due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Vasseur aveva concordato questa strategia già prima del time-attack, decidendo di dare priorità alla corsa domenicale: “Ne avevamo già ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Un’impronta molto chiara.si è fatto sentire in fatto di scelte nella gestione delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del2023 di F1. La Ferrari ha palesato nel corso del weekend problemi di degrado con le gomme e, di conseguenza, si è deciso di sacrificare un po’ le qualifiche. Charles Leclerc, in lizza per la pole-position, ha abortito l’ultimo tentativo a sua disposizione nella Q3 per conservare un treno di gomme soft nuovo e poter quindi iniziare lacon questo piccolo vantaggio. Scatterà dalla terza casella Charles, preceduto dalla due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez.aveva concordato questagià prima del time-attack, decidendo di dare priorità alla corsa domenicale: “Ne avevamo già ...

