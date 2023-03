F1 | Ferrari meglio del previsto | gap dalla Red Bull ridotto E che miglioramenti sui rettilinei

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) C’era non poco scetticismo alla vigilia delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, sulle prestazioni delle. Le prove libere a Sakhir avevano posto l’accento su una vettura che soffriva tanto di sottosterzo e nel degrado delle gomme. Ebbene, non tutto quello che si era visto era la verità dei fatti in pista. La SF-23 ha messo in mostra dei pregi evidenti in fatto di efficienza aerodinamica. La nuova macchina di Maranello spicca, infatti, alla voce “velocità” di punta, con Carlos Sainz che ha raggiunto i 330 km/h, mentre Charles Leclerc i 327 km/h. Un aspetto su cui la scuderia del Cavallino Rampante ha lavorato non poco per questo campionato, tenendo presente che l’anno passato la vettura su questa pista era più lenta di 12 km/h rispetto a quella di quest’anno. CLASSIFICA VELOCITÀ DI PUNTA QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2023 1. Carlos ...