F1 | Fernando Alonso cala la maschera | “Sapevamo di essere a mezzo secondo dalla Red Bull”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Era l’uomo più atteso e, tutto sommato, non ha certo deluso le attese. Lo spagnolo ha concluso al quinto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermando la bontà del progetto AstonMartin. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir, la pole position è andata a Max Verstappen in 1:29.708, ma il due volte campione del mondo si è fermato a 628 millesimi, precedendo di un soffio il duo della Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton distanti tra di loro per appena 44 millesimi. Al termine del sabato nel deserto vicino alla capitale Manama, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, trattenendo a stento l’euforia: “Tutto bellissimo. Pensare alla pole position sarebbe stato troppo bello pervero, ...