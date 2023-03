F1, Esteban Ocon: “Felice dei progressi della macchina ma davanti sono veloci: ci attende tanto lavoro” (Di sabato 4 marzo 2023) Aver conquistato l’accesso al Q3 e, conseguentemente, la nona posizione in griglia di partenza, dà fiducia a Esteban Ocon in vista della gara (in programma domani) del Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula 1. Le sensazioni avute durante i test per la Alpine non erano particolarmente entusiasmanti ma, a detta del pilota, la vettura è in evidente miglioramento. Obiettivo segnato per domani: arrivare in zona punti e iniziare al meglio la stagione. A seguire, il commento del francese rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “Devo dire che poter scendere in pista e dare il massimo trasmette ottime sensazioni; raggiungere il Q3 è un buon modo per iniziare la stagione. Siamo felici dei progressi che ha avuto la nostra vettura sin dai test prestagionali“. F1, Lance Stroll: “Crescita del team dimostrazione che gli ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Aver conquistato l’accesso al Q3 e, conseguentemente, la nona posizione in griglia di partenza, dà fiducia ain vistagara (in programma domani) del Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula 1. Le sensazioni avute durante i test per la Alpine non erano particolarmente entusiasmanti ma, a detta del pilota, la vettura è in evidente miglioramento. Obiettivo segnato per domani: arrivare in zona punti e iniziare al meglio la stagione. A seguire, il commento del francese rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “Devo dire che poter scendere in pista e dare il massimo trasmette ottime sensazioni; raggiungere il Q3 è un buon modo per iniziare la stagione. Siamo felici deiche ha avuto la nostra vettura sin dai test prestagionali“. F1, Lance Stroll: “Crescita del team dimostrazione che gli ...

