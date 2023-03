F1, doppietta Red Bull nelle qualifiche del GP del Bahrain con Verstappen in pole. Seconda fila per le Ferrari (Di sabato 4 marzo 2023) Max Verstappen conferma sul campo il ruolo di uomo da battere nella corsa al titolo e conquista la pole position per il Gran Premio del Bahrain 2023, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno. Il campione iridato in carica (alla 21ma partenza al palo della carriera) ha piazzato la zampata del fuoriclasse proprio in Q3, fermando il cronometro in 1’29?708 e precedendo di un decimo il compagno di squadra messicano Sergio Perez. Alle spalle delle Red Bull troviamo una Seconda fila tutta Ferrari, con Charles Leclerc 3° sacrificando l’ultimo time-attack per risparmiare un treno di gomme soft nuove in vista della gara di domani. 4° Carlos Sainz con l’altra Rossa davanti all’Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso e alle Mercedes di George Russell e Lewis ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Maxconferma sul campo il ruolo di uomo da battere nella corsa al titolo e conquista laposition per il Gran Premio del2023, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno. Il campione iridato in carica (alla 21ma partenza al palo della carriera) ha piazzato la zampata del fuoriclasse proprio in Q3, fermando il cronometro in 1’29?708 e precedendo di un decimo il compagno di squadra messicano Sergio Perez. Alle spalle delle Redtroviamo unatutta, con Charles Leclerc 3° sacrificando l’ultimo time-attack per risparmiare un treno di gomme soft nuove in vista della gara di domani. 4° Carlos Sainz con l’altra Rossa davanti all’Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso e alle Mercedes di George Russell e Lewis ...

