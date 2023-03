F1, cosa è successo a Leclerc nelle qualifiche a Sakhir: la Ferrari perde pezzi! (Di sabato 4 marzo 2023) Non un buon inizio per la Ferrari nella Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Il monegasco Charles Leclerc, nel suo primo giro di lancio, andava a caccia di una prestazione con le gomme medie, che non saranno usate in gara, per salvare un treno di gomme soft in vista della corsa domenicale. Una strategia, però, tramontata e, nel caso, saltata per aria come alcuni pezzi della SF-23 del monegasco. In conseguenza delle forti sconnessioni presenti sul rettilineo dei box, sulla Rossa di Leclerc sono stati danneggiati parti dell’ala anteriore e anche delle brake ducts. Si parla di componenti funzionali a dare carico aerodinamico sulla monoposto. Un danno che potrebbe avere delle conseguenze sulla prestazione della Rossa. Vista la concorrenza in pista da parte della Red Bull e dell’Aston ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Non un buon inizio per lanella Q1 delledel GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Il monegasco Charles, nel suo primo giro di lancio, andava a caccia di una prestazione con le gomme medie, che non saranno usate in gara, per salvare un treno di gomme soft in vista della corsa domenicale. Una strategia, però, tramontata e, nel caso, saltata per aria come alcuni pezzi della SF-23 del monegasco. In conseguenza delle forti sconnessioni presenti sul rettilineo dei box, sulla Rossa disono stati danneggiati parti dell’ala anteriore e anche delle brake ducts. Si parla di componenti funzionali a dare carico aerodinamico sulla monoposto. Un danno che potrebbe avere delle conseguenze sulla prestazione della Rossa. Vista la concorrenza in pista da parte della Red Bull e dell’Aston ...

