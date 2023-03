F1, Charles Leclerc: “Una scelta salvare le gomme. Più vicini del previsto, siamo nella direzione giusta” (Di sabato 4 marzo 2023) Le prime qualifiche della nuova stagione di Formula 1 si sono chiuse, in linea di continuità con quanto visto nella scorsa stagione, nel segno della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez hanno conquistato la prima e la seconda posizione in griglia di partenza per il Gran Premio del Bahrain 2023, con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz a occupare la seconda fila. Terza posizione per il monegasco il quale, dopo un primo tentativo tutto sommato positivo nel Q3, non ha potuto scendere in pista per un secondo giro e andare a caccia della pole position o, quantomeno, della prima fila. Si era pensato a un qualche problema per la vettura di Leclerc (che già nel Q1 aveva perso due pezzi, causando un’interruzione della sessione con la bandiera rossa per favorirne la rimozione), ma quest’ultimo ha chiarito il ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Le prime qualifiche della nuova stagione di Formula 1 si sono chiuse, in linea di continuità con quanto vistoscorsa stagione, nel segno della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez hanno conquistato la prima e la seconda posizione in griglia di partenza per il Gran Premio del Bahrain 2023, con le Ferrari die Carlos Sainz a occupare la seconda fila. Terza posizione per il monegasco il quale, dopo un primo tentativo tutto sommato positivo nel Q3, non ha potuto scendere in pista per un secondo giro e andare a caccia della pole position o, quantomeno, della prima fila. Si era pensato a un qualche problema per la vettura di(che già nel Q1 aveva perso due pezzi, causando un’interruzione della sessione con la bandiera rossa per favorirne la rimozione), ma quest’ultimo ha chiarito il ...

