F1, Charles Leclerc: "Secondo tentativo mancato per scelta. In gara più deboli, ma la direzione è giusta"

Le prime qualifiche della nuova stagione di Formula 1 si sono chiuse, in linea di continuità con quanto visto nella scorsa stagione, nel segno della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez hanno conquistato la prima e la seconda posizione in griglia di partenza per il Gran Premio del Bahrain 2023, con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz a occupare la seconda fila. Terza posizione per il monegasco il quale, dopo un primo tentativo tutto sommato positivo nel Q3, non ha potuto scendere in pista per un Secondo giro e andare a caccia della pole position o, quantomeno, della prima fila. Si era pensato a un qualche problema per la vettura di Leclerc (che già nel Q1 aveva perso due pezzi, causando un'interruzione della sessione con la bandiera rossa per favorirne la rimozione), ma quest'ultimo ha ...

Ferrari, in Bahrein seconda fila: pole Verstappen, mossa Leclerc

In seconda fila, ecco le Ferrari, tornate a brillare sul giro secco chiudendo non lontane dai rivali: Charles Leclerc è infatti davanti a Carlos Sainz. Il pilota monegasco è stato poi protagonista di ...

GP Bahrain 2023: griglia di partenza e risultati

Il GP Bahrain ha regalato sovente grande spettacolo, come avvenuto nell'ultima edizione vinta da Charles Leclerc, davanti a Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Lo scorso anno il pilota della Ferrari ...

Leclerc perde pezzi: subito bandiera rossa

Leclerc, qualifiche del Bahrain subito in salita Non comincia bene la sessione di qualifica per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha prima dovuto alzare il piede nel primo tentativo di fare il tempo nel Q1, poi ha improvvisamente perso pezzi della SF - 23, senza nessun passaggio aggressivo sui ...

F1, Gp Bahrain: La Griglia di Partenza, dopo le qualifiche

La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain F1 2023, dopo l'interessante qualifica di oggi, sabato 4 marzo a Sakhir ...

F1, cosa è successo a Leclerc nelle qualifiche a Sakhir: la Ferrari perde pezzi!

Non un buon inizio per la Ferrari nella Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Il monegasco Charles Leclerc, nel suo primo giro di lancio, andava a caccia di una ...