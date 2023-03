F1, Carlos Sainz: “Mi aspettavo di più dopo i test, domani il consumo delle gomme farà la differenza” (Di sabato 4 marzo 2023) Carlos Sainz limita i danni dopo aver fatto tanta fatica nelle prove libere e ottiene l’obiettivo minimo della vigilia, strappando un discreto quarto posto in qualifica sulla pista di Sakhir. Lo spagnolo completa di fatto una seconda fila tutta Ferrari, attestandosi subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, mentre Red Bull ha blindato la prima linea dello schieramento con Max Verstappen in pole davanti a Sergio Perez. “dopo i test mi aspettavo un po’ di più. Ieri è stata una giornata difficile, non pulita. Oggi mi stavo riprendendo e sono arrivato ad un livello decente con delle sensazioni migliori rispetto alle libere. Mi aspettavo di più comunque“, le prime dichiarazioni a caldo del 28enne di Madrid ai microfoni di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)limita i danniaver fatto tanta fatica nelle prove libere e ottiene l’obiettivo minimo della vigilia, strappando un discreto quarto posto in qualifica sulla pista di Sakhir. Lo spagnolo completa di fatto una seconda fila tutta Ferrari, atandosi subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, mentre Red Bull ha blindato la prima linea dello schieramento con Max Verstappen in pole davanti a Sergio Perez. “miun po’ di più. Ieri è stata una giornata difficile, non pulita. Oggi mi stavo riprendendo e sono arrivato ad un livello decente consensazioni migliori rispetto alle libere. Midi più comunque“, le prime dichiarazioni a caldo del 28enne di Madrid ai microfoni di ...

