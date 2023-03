F1 | Carlo Vanzini critica la Ferrari | “La scelta non mi è piaciuta” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) “Per quale motivo ho abortito il mio ultimo tentativo? Non ho avuto alcun problema, so bene che eravamo il lotta per la pole. Abbiamo ritenuto che fosse corretto pensare al passo gara, in cui siamo leggermente più indietro rispetto a Red Bull. Per questo, abbiamo preferito salvare un treno di gomme“. In questo modo Charles Leclerc, poco dopo il termine delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, ha spiegato ladelladi non sfruttare l’ultimo tentativo della Q3 per dare l’assalto alla pole-position. Una p.1 che ha sorriso alla Red Bull, con l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez in prima fila, a precedere proprio il monegasco, mentre lo spagnolos Sainz ha concluso quarto con l’altra. Una strategia concordata, come spiegato poi dal Team Principal, ...