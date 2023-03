F1, Alonso brilla anche in FP3 con l’Aston Martin davanti alle Red Bull. In crescita le Mercedes, 5° Leclerc (Di sabato 4 marzo 2023) Fernando Alonso continua a sognare in grande e firma il miglior tempo assoluto anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023, appuntamento inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Aston Martin si conferma dunque il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft in condizioni però diverse rispetto a quelle che verranno poi affrontate nelle prove ufficiali in notturna. 1’32?340 il crono di riferimento siglato da Alonso in FP3, precedendo nuovamente di poco le Red Bull. Max Verstappen si è inserito in seconda piazza a soli 5 millesimi dal veterano iberico, mentre Sergio Perez si è dovuto accontentare della terza posizione provvisoria con un gap di 106 millesimi dalla vetta. Qualche passo avanti rispetto a ieri sul giro ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Fernandocontinua a sognare in grande e firma il miglior tempo assolutonella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023, appuntamento inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo delsi conferma dunque il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft in condizioni però diverse rispetto a quelle che verranno poi affrontate nelle prove ufficiali in notturna. 1’32?340 il crono di riferimento siglato dain FP3, precedendo nuovamente di poco le Red. Max Verstappen si è inserito in seconda piazza a soli 5 millesimi dal veterano iberico, mentre Sergio Perez si è dovuto accontentare della terza posizione provvisoria con un gap di 106 millesimi dalla vetta. Qualche passo avanti rispetto a ieri sul giro ...

