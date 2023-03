F.1, GP Bahrain - Prima fila Red Bull, la pole è di Verstappen (Di sabato 4 marzo 2023) Prima fila tutta Red Bull Racing al Gran Premio del Bahrain, primo round del Mondiale di Formula 1 2023. Max Verstappen ha conquistato la pole position con un tempo di 1:29.708 e ha staccato di quasi un decimo e mezzo il compagno di squadra Sergio Perez. Subito dietro le due Ferrari: Charles Leclerc partirà terzo, davanti all'altra SF-23 di Carlos Sainz, a quattro decimi dalla vetta. La Scuderia ha rinunciato all'attacco alla pole con il monegasco, per risparmiare così un set di gomme nuovo per la gara. La Top 10. Fernando Alonso conferma la bontà del progetto Aston Martin, con la AMR23 capace di contendere le prime posizioni. Il due volte campione del mondo ha ottenuto il quinto tempo, fermando il cronometro a sei decimi dalla Red Bull. Alonso si così ... Leggi su quattroruote (Di sabato 4 marzo 2023)tutta RedRacing al Gran Premio del, primo round del Mondiale di Formula 1 2023. Maxha conquistato laposition con un tempo di 1:29.708 e ha staccato di quasi un decimo e mezzo il compagno di squadra Sergio Perez. Subito dietro le due Ferrari: Charles Leclerc partirà terzo, davanti all'altra SF-23 di Carlos Sainz, a quattro decimi dalla vetta. La Scuderia ha rinunciato all'attacco allacon il monegasco, per risparmiare così un set di gomme nuovo per la gara. La Top 10. Fernando Alonso conferma la bontà del progetto Aston Martin, con la AMR23 capace di contendere le prime posizioni. Il due volte campione del mondo ha ottenuto il quinto tempo, fermando il cronometro a sei decimi dalla Red. Alonso si così ...

