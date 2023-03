Ex vippone accusa: “Un gieffino ha bestemmiato due volte ed è ancora in casa” (Di sabato 4 marzo 2023) Nei mesi trascorsi nella casa del GF Vip Attilio Romita ha discusso in più occasioni con Edoardo Donnamaria e tra i due sono volate parole grosse. Lo scorso dicembre in particolare Donnamaria se l’è presa con l’ex vippone dandogli del classista. “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”. Dopo quasi ... Leggi su biccy (Di sabato 4 marzo 2023) Nei mesi trascorsi nelladel GF Vip Attilio Romita ha discusso in più occasioni con Edoardo Donnamaria e tra i due sono volate parole grosse. Lo scorso dicembre in particolare Donnamaria se l’è presa con l’exdandogli del classista. “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”. Dopo quasi ...

