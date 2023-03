Ex del GF Vip sostiene Antonella e “demolisce” Tavassi: “Subdolo e manipolatore!” (Di sabato 4 marzo 2023) Alex Belli non si è mai nascosto dietro un dito. Per questo motivo, in questi giorni, ha “ribaltato” pubblicamente Edoardo Tavassi ed ha fatto il tifo per Antonella Fiordelisi, invogliando i follower a regalarle la finale del Grande Fratello Vip. Ex del GF Vip sostiene Antonella e “demolisce” Tavassi: “Subdolo” Il man della factory si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 marzo 2023) Alex Belli non si è mai nascosto dietro un dito. Per questo motivo, in questi giorni, ha “ribaltato” pubblicamente Edoardoed ha fatto il tifo perFiordelisi, invogliando i follower a regalarle la finale del Grande Fratello Vip. Ex del GF Vipe “: “” Il man della factory si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - fraversion : Signorini ha attaccato le fandom pilotate ad arte. Ma la deriva social-tossica del #GFVip è cominciata da anni. Scr… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - GiuliaCatizzone : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dai microfoni spenti ai confessionali origliati. In quest'edizione del GF Vip gli inquilini della casa più spiata dagli… -