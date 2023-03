Europei indoor Istanbul 2023, semifinale e finale con Jacobs oggi in tv: orario preciso, canale e diretta streaming (Di sabato 4 marzo 2023) A che ora corre Marcell Jacobs, grande protagonista della terza giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia? Ecco le informazioni per non perdersi neppure un secondo della giornata del campione olimpico. Chiamato a difendere il titolo conquistato a Torun (Polonia) nel 2021, Jacobs sarà impegnato nel pomeriggio. Le tre semifinali sono in programma alle ore 16.45, 16.52 e 16.59, ma per scoprire l’orario preciso in cui gareggerà Marcell bisognerà attendere ancora qualche ora. Se invece dovesse arrivare in finale, l’appuntamento sarebbe per le ore 18.55. SEGUI IL LIVE DELLE GARE PROGRAMMA Europei indoor 2023: DATE, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) A che ora corre Marcell, grande protagonista della terza giornata dei Campionatidi atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia? Ecco le informazioni per non perdersi neppure un secondo della giornata del campione olimpico. Chiamato a difendere il titolo conquistato a Torun (Polonia) nel 2021,sarà impegnato nel pomeriggio. Le tre semifinali sono in programma alle ore 16.45, 16.52 e 16.59, ma per scoprire l’in cui gareggerà Marcell bisognerà attendere ancora qualche ora. Se invece dovesse arrivare in, l’appuntamento sarebbe per le ore 18.55. SEGUI IL LIVE DELLE GARE PROGRAMMA: DATE, ...

