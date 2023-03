Europei indoor Istanbul 2023 atletica: italiani in gara giorno per giorno (Di sabato 4 marzo 2023) Tutti gli italiani in gara ai Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara. Di seguito, il programma con tutti gli italiani in gara, giorno per giorno, agli ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Tutti gliinai Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallorti. Di seguito, il programma con tutti gliinper, agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Europei indoor atletica, chi è Zane Weir: il gigante azzurro che ha vinto la medaglia d’oro nel peso - pietromancini52 : RT @GeorgeSpalluto: +++ORO per Zane #Weir nel lancio del peso con un pazzesco 22.06, nuovo record italiano. Medaglia numero 100 per l'Itali… - OA_Sport : VIDEO Marcell Jacobs 6.57 nella batteria agli Europei Indoor: bel lanciato e guizzo verso la Finale - - glooit : Atletica: agli Europei indoor Stecchi in finale nell'asta leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: agli Europei indoor Ceccarelli in semifinale dei 60 metri -