Europei indoor atletica, chi è Zane Weir: il gigante azzurro che ha vinto la medaglia d'oro nel peso

Nato e cresciuto in Sudafrica, ha origini italiane da parte del nonno materno. Zane Weir è la nuova stella dell'atletica italiana: ai Campionati Europei indoor di Istanbul ha vinto una fantastica medaglia d'oro nel peso, con uno straordinario lancio a 22,06 che ha abbattuto il record nazionale. Per l'Italia è il podio numero 100 nelle 37 edizioni dell'evento, ma anche il secondo titolo nel getto del peso a 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio che ora allena il nuovo campione d'Europa. "Sono molto felice, non è stato facile trascorrere 9 mesi senza lanciare per infortunio. Non ho parole, sono molto emozionato: 22.06 è un grande lancio. Voglio ringraziare Dal Soglio, la Federazione e le Fiamme Gialle perché senza di ...

