Europei Indoor atletica | Ceccarelli vince i 60 metri | solo secondo Jacobs

(Di sabato 4 marzo 2023) Doppietta azzurra nella finale dei 60aglidiin programma in Turchia. Samueleè il nuovo detentore del titolo europeo dopo aver conquistato la medaglia d’oro con un tempo di 6?48. Marcellha chiuso in 6?50, suo miglior crono stagionale.qualche settimana prima, il campione olimpico era stato ... TAG24.

Storica doppietta italiana agli Europei indoor di atletica leggera: Samuele Ceccarelli ha conquistato l'oro nei 60 metri battendo Marcell Jacobs, argento. Come ai recenti campionati italiani, il volto ...