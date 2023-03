Europei atletica indoor 2023, Ceccarelli oro e Jacobs argento nei 60 metri (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Samuele Ceccarelli medaglia d’oro e Marcell Jacobs medaglia d’argento nei 60 metri agli Europei indoor 2023 di atletica leggera di Istanbul. Il toscano si impone con 6?48. Jacobs, battuto da Ceccarelli già agli Assoluti di Ancona, fa segnare 6?50. Bronzo per lo svedese Henrik Larsson (6?53). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Samuelemedaglia d’oro e Marcellmedaglia d’nei 60aglidileggera di Istanbul. Il toscano si impone con 6?48., battuto dagià agli Assoluti di Ancona, fa segnare 6?50. Bronzo per lo svedese Henrik Larsson (6?53). L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - gippu1 : Per la prima volta l'Italia vince oro e argento nei 60-100 metri agli Europei di atletica: a Istanbul impresa di Sa… - Eurosport_IT : Doppietta azzurraaaaaaaaaaaaaaa ?????? #Atletica | #Istanbul2023 | #Ceccarelli | #Jacobs - 2640_gian : RT @atleticaitalia: ???????????????????? ???????????????? ??’??????????????????????????????, ???????????? ??????????????! ?????????????? ???????????? ?? ???????????????? ???????? Memorabile sprint azzurro agli E… - Suomitaly : #Italia, è storia! Oro #Ceccarelli in 6'48, argento #Jacobs in 6'50 nella finale dei 60 -