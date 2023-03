Europei atletica indoor 2023 | Ceccarelli oro e Jacobs argento nei 60 metri

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Samuelemedaglia d’oro e Marcellmedaglia d’nei 60aglidileggera di Istanbul. Il toscano si impone con 6?48., battuto dagià agli Assoluti di Ancona, fa segnare 6?50. Bronzo per lo svedese Henrik Larsson (6?53). Per l’Italia, che in totale ha vinto 4 medaglie, arriva anche l’di Dariya Derkach nel salto triplo. L’azzurra conquista il secondo posto con la misura di 14,20, alle spalle della turca Tugba Danismaz, oro con 14,31. Bronzo alla portoghese Patricia Mamona con 13,41. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.