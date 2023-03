Europa e Conference League, perché possiamo portare in Italia entrambe le coppe (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Non si vive di sola Champions. Nelle ultime settimane infatti sono ripartite sia l’Europa che la Conference League, sorelle minori della coppa dalle grandi orecchie. Fino a un certo punto: oltre alle nostre – tutte con un certo curriculum – troviamo ancora in gioco Arsenal, Manchester United, Siviglia e Villarreal. Solo per citare le più blasonate. In attesa degli ottavi, vediamo, tra campo e sorteggi, cosa è successo finora. E perché le Italiane possono davvero portare a casa entrambe le coppe. Europa League, prove di forza per Juve e Roma Partiamo la nostra analisi dalla discendente della cara vecchia – e spesso fatta nostra – Coppa Uefa. Gli spareggi di febbraio hanno visto protagoniste in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Non si vive di sola Champions. Nelle ultime settimane infatti sono ripartite sia l’che la, sorelle minori della coppa dalle grandi orecchie. Fino a un certo punto: oltre alle nostre – tutte con un certo curriculum – troviamo ancora in gioco Arsenal, Manchester United, Siviglia e Villarreal. Solo per citare le più blasonate. In attesa degli ottavi, vediamo, tra campo e sorteggi, cosa è successo finora. Elene possono davveroa casale, prove di forza per Juve e Roma Partiamo la nostra analisi dalla discendente della cara vecchia – e spesso fatta nostra – Coppa Uefa. Gli spareggi di febbraio hanno visto protagoniste in ...

