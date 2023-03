EuroIndoor di Atletica | Jacobs passa le batterie | “Feeling ottimo nei 60 | adesso le semifinali”

(Di sabato 4 marzo 2023) Istanbul – Formalità risolta, i pedoni si muovono sulla scacchiera agli Europei Indoor dia Istanbul. Marcell(6.57, miglior tempo del round) e Samuele Ceccarelli (6.62, quinto crono)no agevolmente l’ostacolo delle, e guadagnano l’accesso alla semifinale di oggi pomeriggio (appuntamento alle 16:45 italiane). Eliminato, purtroppo, il terzo azzurro al via, Roberto Rigali (6.74). Corsia cinque, pettorale dorato dei campioni uscenti,completa la sua routine e si accovaccia ai blocchi quando in Italia non sono ancora le otto. In avvio lo svizzero Mancini, che gli corre al fianco, ha una reazione migliore (0.141 contro lo 0.169 dell’azzurro), e nei primi appoggi riesce anche a stargli davanti; giusto il tempo perdi capire che c’è bisogno di ...

L'azzurra non tradisce le attese a Istanbul con un salto a 6,66 metri ISTANBUL (TURCHIA) - Larissa Iapichino non tradisce le attese e guadagna, con un salto a 6,66, l'accesso diretto alla finale del ...Il toscano supera anche i 5,75 necessari per il passaggio di diritto ISTANBUL (TURCHIA) - Claudio Stecchi conferma il suo bel momento e guadagna la qualificazione alla finale dell'asta agli Europei ...L'azzurro Zane Weir ha vinto la medaglia d'oro nel getto del peso ai campionati europei indoor dileggera, in corso a Istanbul. L'atleta della Fiamme Gialle ha raggiunto la misura di 22.06, che è nuovo record italiano e anche miglior prestazione europea. È la medaglia italiana numero 100 ...

