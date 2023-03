EuroIndoor di Atletica, doppietta azzurra nei 60 metri: Ceccarelli oro e Jacobs argento (Di sabato 4 marzo 2023) Istanbul – Straordinaria doppietta per l’Italia nei 60 metri ai Campionati Europei Indoor di Atletica a Istanbul. La medaglia d’oro è di Samuele Ceccarelli, che vola in finale con 6.48 davanti al campione olimpico Marcell Jacobs, argento in 6.50 dopo il titolo di due anni fa. L’uomo più veloce è ancora azzurro, stavolta con il sensazionale successo dello sprinter toscano, protagonista di un pomeriggio da sogno iniziato con il clamoroso 6.47 della semifinale: miglior tempo europeo dell’anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di Marcell Jacobs, sette in meno del 6.54 con cui il 23enne di Massa ha vinto a sorpresa il titolo italiano ad Ancona due settimane fa. Al debutto in Nazionale assoluta non sente la pressione, anzi si migliora e conquista ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Istanbul – Straordinariaper l’Italia nei 60ai Campionati Europei Indoor dia Istanbul. La medaglia d’oro è di Samuele, che vola in finale con 6.48 davanti al campione olimpico Marcellin 6.50 dopo il titolo di due anni fa. L’uomo più veloce è ancora azzurro, stavolta con il sensazionale successo dello sprinter toscano, protagonista di un pomeriggio da sogno iniziato con il clamoroso 6.47 della semifinale: miglior tempo europeo dell’anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di Marcell, sette in meno del 6.54 con cui il 23enne di Massa ha vinto a sorpresa il titolo italiano ad Ancona due settimane fa. Al debutto in Nazionale assoluta non sente la pressione, anzi si migliora e conquista ...

