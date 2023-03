Essere tirchi con il proprio coniuge è reato | cosa si rischia se si è ‘taccagni’ fino all’osso

(Di sabato 4 marzo 2023) L’avarizia estrema è equiparabile a un maltrattamento. Lo sostiene la Corte di Cassazione nel condannare un marito dal braccino cortissimo. Il risparmio di denaro per lui era una vera e propria ossessione. Tanto da imporre alla moglie di acquistare solo ed esclusivamente prodotti in offerta al supermercato e da stabilire quante volte a settimana poteva fare la doccia e quanti strappi di carta igienica usare quando andava in bagno. Insomma, un caso di avarizia estrema. Sul quale però si è appena pronunciata la Corte di Cassazione. La Cassazione si è pronunciata su un caso di vera e propria ossessione per il risparmio – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, con la sua mania del risparmio e del razionamento di cibo e non solo, il tizio in questione, residente a Bologna, si è reso colpevole di una particolare forma di maltrattamento. E per ...

Per chi vive il minimalismo come stile di vita o per chi è un appassionato di programmi televisivi come "Malati di risparmio" sarà uno choc apprendere che essere tirchi è reato. Almeno è quello che dice la Cassazione: l'ossessione per il risparmio, quando imposta, diventa reato di maltrattamento. Secondo la Corte di Cassazione infatti la

Bologna, 22 febbraio 2023 – E’ stato condannato dalla Corte di Cassazione per maltrattamenti nei confronti della moglie. La quale lo aveva denunciato perché era… eccessivamente tirchio. Tra le altre c ...Una sentenza della Corte di Cassazione ha condannato un uomo di Bologna con l'accusa di maltrattamenti verso la moglie, dovuti a un "risparmio domestico" estremo e ...