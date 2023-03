"Esiste". Parla Giletti, conferme clamorose: la sua nuova fiamma vip... ? (Di sabato 4 marzo 2023) Al centro del gossip c'è Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena su La7. Un gossip che in una certa misura alimenta lui stesso: le voci infatti riferiscono di un suo flirt con Sofia Goggia, la super-campionessa dello sci azzurro. E a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 dove è stato intervistato nell'ultima puntata, ecco che Giletti, di fatto, dà una certa linfa al gossip. Infatti, dopo essere entrato in studio, Giletti ha ricordato come la sciatrice bergamasca una sera avesse fatto la sua imitazione "in un modo pazzesco". Dunque, col suo solito stile molto diretto, la Fagnani ha chiesto a Giletti lumi circa l'Esistenza di una donna nella sua vita: "Esiste o è come Mark Caltagirone?", ha chiesto con ironia (il riferimento è al personaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Al centro del gossip c'è Massimo, il conduttore di Non è l'Arena su La7. Un gossip che in una certa misura alimenta lui stesso: le voci infatti riferiscono di un suo flirt con Sofia Goggia, la super-campionessa dello sci azzurro. E a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 dove è stato intervistato nell'ultima puntata, ecco che, di fatto, dà una certa linfa al gossip. Infatti, dopo essere entrato in studio,ha ricordato come la sciatrice bergamasca una sera avesse fatto la sua imitazione "in un modo pazzesco". Dunque, col suo solito stile molto diretto, la Fagnani ha chiesto alumi circa l'nza di una donna nella sua vita: "o è come Mark Caltagirone?", ha chiesto con ironia (il riferimento è al personaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... straneuropa : Alberto Moravia inedito: “Dentro l’uomo non c’è granché” Lo scrittore parla di letteratura, Europa e nucleare in u… - nello91tr : @repubblica Voi state facendo propaganda su un fatto che non esiste, i collettivi di sinistra hanno provocato in mo… - nello91tr : @GiuseppeConteIT Voi state facendo propaganda su un fatto che non esiste, i collettivi di sinistra hanno provocato… - nello91tr : @PossibileIt Voi state facendo propaganda su un fatto che non esiste, i collettivi di sinistra hanno provocato in m… - nello91tr : @DarioNardella Voi state facendo propaganda su un fatto che non esiste, i collettivi di sinistra hanno provocato in… -