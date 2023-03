Eredivisie – Feyenoord-Groningen 1-0, successo solo nel finale (Di sabato 4 marzo 2023) Il Feyenoord batte il Groningen, ma la vittoria della squadra di Rotterdam arriva soltanto negli ultimi minuti di partita Feyenoord-Groningen doveva essere una gara dall’esito e anche dal copione scontato. La capolista aveva i precedenti casalinghi delle concorrenti storiche: sia Ajax che Psv non avevano incontrato molta fatica a rifilarne 6 a quella che in questo momento è la penultima tra le 18 squadre di Eredivisie. Con secondi tempi disastrosi, tra l’altro, perché fino all’intervallo la sua condotta di gara è apprezzabile. Come volevasi dimostrare, anche stasera il Groningen è andato al riposo con uno 0-0 giusto. Ovviamente sono stati i Rotterdammers a fare la partita, ma senza troppa lucidità e forse anche con qualche energia in meno per l’impegno infrasettimanale di coppa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Ilbatte il, ma la vittoria della squadra di Rotterdam arriva soltanto negli ultimi minuti di partitadoveva essere una gara dall’esito e anche dal copione scontato. La capolista aveva i precedenti casalinghi delle concorrenti storiche: sia Ajax che Psv non avevano incontrato molta fatica a rifilarne 6 a quella che in questo momento è la penultima tra le 18 squadre di. Con secondi tempi disastrosi, tra l’altro, perché fino all’intervallo la sua condotta di gara è apprezzabile. Come volevasi dimostrare, anche stasera ilè andato al riposo con uno 0-0 giusto. Ovviamente sono stati i Rotterdammers a fare la partita, ma senza troppa lucidità e forse anche con qualche energia in meno per l’impegno infrasettimanale di coppa ...

