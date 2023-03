Erano il terrore del contro commerciale di Quarto: presi i due ladri di scooter (Di sabato 4 marzo 2023) I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arrestato due giovanissimi poichè gravemente indiziati di aver commesso, nel corso dell’estate dello scorso anno, sei furti di motocicli all’interno del centro commerciale “Quarto Nuovo” di Quarto Flegreo. Roberto Frattini e Giacomo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 marzo 2023) I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arrestato due giovanissimi poichè gravemente indiziati di aver commesso, nel corso dell’estate dello scorso anno, sei furti di motocicli all’interno del centroNuovo” diFlegreo. Roberto Frattini e Giacomo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivinbaro : RT @laura_ceruti: Il governo ripeteva, anche dalla Gruber, che era tutto sotto controllo, invece sotto controllo non c'era niente! La Lomba… - Archileo01 : @Yle56659193 Provo un terrore atavico quando shippo una coppia che piace ad Alfonso. Però l'ultima volta erano i mi… - Rog_2 : RT @laura_ceruti: Il governo ripeteva, anche dalla Gruber, che era tutto sotto controllo, invece sotto controllo non c'era niente! La Lomba… - FFiamengo : RT @laura_ceruti: Il governo ripeteva, anche dalla Gruber, che era tutto sotto controllo, invece sotto controllo non c'era niente! La Lomba… - mimmomaiello : RT @laura_ceruti: Il governo ripeteva, anche dalla Gruber, che era tutto sotto controllo, invece sotto controllo non c'era niente! La Lomba… -