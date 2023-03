Equitazione | Global Champions Tour Doha 2023 | vittoria di Philipp Weishaupt | 35° Emanuele Gaudiano

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Nella tappa di, in Qatar, la prima deldivi sono dodici netti nel tempo, di cui sette replicati al jump-off: vince il tedescosu Just Be Gentle, che chiude in 34.37. Superati il connazionale Christian Kukuk su Nice van’t Zorgvliet, il quale è secondo in 34.42, a 0.05, ed il transalpino Simon Delestre su Dexter Fontenis Z, terzo in 34.46, a 0.09. L’unico italiano in gara,su Crack Balou, chiude 35° con 12 penalità in 74.75 sul percorso base. Nella classifica generale, dopo la prima tappa delle quindici in calendario, ovviamente va al comandocon 40 punti, mentre si trova al secondo posto ...