Enrico Vanzina è pronto per Roma-Juventus: “La sento più del derby contro la Lazio” (Di sabato 4 marzo 2023) Enrico Vanzina è stato intervistato in merito alla sfida di domani tra Roma e Juventus che si disputerà allo Stadio Olimpico. Il regista ha parlato per lui, da giallorosso, della sfida delle sfide che vive di una forte rivalità tra le due tifoserie e che quest’anno potrebbe essere importante in chiave europea. Vanzina ha parlato a Leggo e la sua intervista sarà presente nell’inserto distribuito domani sera proprio all’Olimpico prima della gara: “Roma-Juventus è una sfida permanente, che non si è mai pacificata. Per noi è sempre stata una specie di lotta tra il bene e il male, ma anche loro la sentono molto, come se da vecchia capitale, Torino avvertisse il confronto con Roma. Sono due tifoserie molto diverse. Noi ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)è stato intervistato in merito alla sfida di domani trache si disputerà allo Stadio Olimpico. Il regista ha parlato per lui, da giallorosso, della sfida delle sfide che vive di una forte rivalità tra le due tifoserie e che quest’anno potrebbe essere importante in chiave europea.ha parlato a Leggo e la sua intervista sarà presente nell’inserto distribuito domani sera proprio all’Olimpico prima della gara: “è una sfida permanente, che non si è mai pacificata. Per noi è sempre stata una specie di lotta tra il bene e il male, ma anche loro lano molto, come se da vecchia capitale, Torino avvertisse il confronto con. Sono due tifoserie molto diverse. Noi ...

