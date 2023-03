Eni-Andnoc | accordo per il futuro non solo energetico

Leggi su formiche

(Di sabato 4 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, e Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale dell’omologa emiratina Adnoc, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che delinea un quadro di cooperazione per futuri progetti congiunti in ambito di transizione energetica, sostenibilità e decarbonizzazione. La firma è avvenuta alla presenza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del presidente emiratino Mohamed bin Zayed. Con questo, Eni e Adnoc esploreranno potenziali opportunità nei settori delle energie rinnovabili, idrogeno blu e verde, cattura e stoccaggio di CO2 (CCS), riduzione delle emissioni di gas serra e metano, efficienza energetica, riduzione del flaring di routine e l’impegno nel Global Methane Pledge, per sostenere la sicurezza ...